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Певица Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах 

Рамблер + ещё 11 12 часов назад
Певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. В интервью «Экспресс-газете» Цыганова рассказала, что из-за отказа Кобзону между ними возник конфликт, продлившийся несколько лет.
По словам Вики, однажды она отказалась исполнить Кобзону «колыбельную на ночь».
«Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — поведала певица.
Ранее экс-супруга Федора Бондарчука Светлана Бондарчук рассказала, что стала жертвой харассмента со стороны известного режиссера, чье имя она отказалась называть.
Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон , Вика Цыганова , Светлана Бондарчук , Федор Бондарчук , Экспресс-газета
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