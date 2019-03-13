Певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. В интервью «Экспресс-газете» Цыганова рассказала, что из-за отказа Кобзону между ними возник конфликт, продлившийся несколько лет.
По словам Вики, однажды она отказалась исполнить Кобзону «колыбельную на ночь».
«Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — поведала певица.
Ранее экс-супруга Федора Бондарчука Светлана Бондарчук рассказала, что стала жертвой харассмента со стороны известного режиссера, чье имя она отказалась называть.