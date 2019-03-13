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Иосифа Кобзона обвинили в домогательствах 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. Об этом сообщает StarHit.
По ее словам, однажды во время гастролей Кобзон поздно вечером позвал Цыганову к себе в номер. Певица отказалась от предложения Кобзона и певец на нее обиделся.
"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек", — сказала Цыганова.
Она добавила, что именно ее отказ стал причиной их многолетнего конфликта.
Ранее сообщалось, что Светлана Бондарчук рассказала, как стала жертвой домогательств известного режиссера.
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