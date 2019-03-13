Певица Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. Об этом сообщает StarHit.
По ее словам, однажды во время гастролей Кобзон поздно вечером позвал Цыганову к себе в номер. Певица отказалась от предложения Кобзона и певец на нее обиделся.
"Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла. Обиделся человек", — сказала Цыганова.
Она добавила, что именно ее отказ стал причиной их многолетнего конфликта.
Ранее сообщалось, что Светлана Бондарчук рассказала, как стала жертвой домогательств известного режиссера.