Лечивший Началову врач сделал признание

Врач Юлии Началовой рассказал о ее лечении в США

Василий Шуров, врач Юлии Началовой, который лечил ее от подагры полгода назад, прокомментировал « Московскому комсомольцу » слухи о состоянии здоровья певицы.

Василий Шуров заявил, что полгода назад у Началовой не было красной волчанки.

«Системная красная волчанка — аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было», — сказал Шуров.

По его словам, информация о том, что Началова прошла в США курс гормональной терапии, не соответствует действительности. Шуров заявил, что Началова действительно лечилась в США, но от подагры, и с тех пор прошло уже 10 лет.

«Те врачи ее только обезболивали, считайте, не было никакого квалифицированного лечения. В итоге запустили болезнь», — рассказал бывший лечащий врач певицы.

Версию о том, что состояние Началовой резко ухудшилось из-за незаживающей раны на ноге, Шуров назвал неправдоподобной. При этом медик отметил, что «отек мозга и двусторонняя пневмония — это очень печально и опасно».

Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опровергла информацию о том, что певица находится при смерти. По ее словам, Юлия делает маленькие шаги к выздоровлению, организм начинает восстановление.