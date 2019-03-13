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У Юлии Началовой отказали внутренние органы 

Рамблер 49 минут назад
У певицы Юлии Началовой отказали внутренние органы. Как передает телеграм-канал 112, из-за этого ее перевели в специализированную клинику. Состояние Началовой оценивается как крайне тяжелое.
Ранее издание Super писало, что певицу ввели в искусственную кому.
Юлия Началова в коме
«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сказал источник издания в клинике.
Юлия Началова оказалась в больнице после жалоб на боль в ноге. Певица натерла ногу, из-за диабета рана не заживала. Врачи выяснили, что у Началовой резко повысился сахар в крови и обострился ряд хронических заболеваний.
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