У Юлии Началовой отказали внутренние органы

У певицы Юлии Началовой отказали внутренние органы. Как передает телеграм-канал 112, из-за этого ее перевели в специализированную клинику. Состояние Началовой оценивается как крайне тяжелое.

Ранее издание Super писало, что певицу ввели в искусственную кому.

«Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких», — сказал источник издания в клинике.

Юлия Началова оказалась в больнице после жалоб на боль в ноге. Певица натерла ногу, из-за диабета рана не заживала. Врачи выяснили, что у Началовой резко повысился сахар в крови и обострился ряд хронических заболеваний.