«Ржака душит весь день». Юрий Лоза оценил покушение на Киркорова

Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, готовивший взрыв на концерте Филиппа Киркорова, назвал на допросе заказчиком убийства телеведущего и сатирика Максима Галкина, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого. Как рассказал Казуев, он познакомился с известным телеведущим в 2017 году, именно тогда тот попросил его устранить певца и предложил два миллиона рублей в качестве оплаты. После согласия террорист получил половину суммы и телефон с сим-картой.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН отметил, что Казуев мог бы дать фору лучшим сатирикам страны.

«Я считаю, что у этого парня замечательное чувство юмора. Он один из самых крутых хохмачей, перебил своей хохмой всех сатириков наших. В Comedy Club сейчас, наверное, нервно курят, почему они до этого не додумались, хорошая шутка! Когда это лопнет, как мыльный пузырь, вспомните мои слова и назовите меня провидцем», — посмеялся Лоза.

По словам Казуева, Максим Галкин пошел на такие отчаянные меры из-за ревности. Однако Юрий Лоза оставил попытки отыскать мотивы юмориста.

«Это же бред сивой кобылы. Зачем это нужно Галкину, из каких соображений? Бред какой-то. Меня ржака душит весь день. Человек совершает действия ради какой-то цели, в какую бы сторону лучше изменилась жизнь Галкина после этого? Меньше всех ему это нужно», — сделал умозаключение Лоза.

Телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опроверг информацию о своей причастности к подготовке покушения на Филиппа Киркорова. Он назвал происходящее «весенним обострением» и посоветовал журналистам «не беспокоить Филиппа». Юморист отметил, что певец расстроится, что его так дешево оценили.