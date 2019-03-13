Рынска задумалась о переезде из России

Малашенко и Рынска вместе планировали оформить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. «МК» отмечает, что они снимали квартиру в Юрмале и зарегистрировали там фирму.

По данным газеты, Рынска может оформить ВНЖ через зарегистрированную фирму по варианту трудоустройства. Также она может продать квартиру, расположенную в Москве на Патриарших прудах, и приобрести недвижимость в Латвии стоимостью как минимум 250 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). В таком случае ВНЖ предоставляется на пять лет.

Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей женой Еленой Пивоваровой , а также проблем с деньгами.