Рынска задумалась о переезде из России 

Журналистка Божена Рынска может переехать в Латвию после похорон ее мужа, бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Малашенко и Рынска вместе планировали оформить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. «МК» отмечает, что они снимали квартиру в Юрмале и зарегистрировали там фирму.
По данным газеты, Рынска может оформить ВНЖ через зарегистрированную фирму по варианту трудоустройства. Также она может продать квартиру, расположенную в Москве на Патриарших прудах, и приобрести недвижимость в Латвии стоимостью как минимум 250 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). В таком случае ВНЖ предоставляется на пять лет.
Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей женой Еленой Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
12 марта суд Испании разрешил перевезти тело Малашенко в Россию. Бизнесмена похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что церемония прощания пройдет в ритуальном зале кладбища, ее могут сделать открытой. Точная дата похорон пока неизвестна.