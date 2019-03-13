Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынска задумалась о переезде из России 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска может переехать в Латвию после похорон ее мужа, бывшего гендиректора НТВ Игоря Малашенко. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Малашенко и Рынска вместе планировали оформить вид на жительство (ВНЖ) в Латвии. «МК» отмечает, что они снимали квартиру в Юрмале и зарегистрировали там фирму.
По данным газеты, Рынска может оформить ВНЖ через зарегистрированную фирму по варианту трудоустройства. Также она может продать квартиру, расположенную в Москве на Патриарших прудах, и приобрести недвижимость в Латвии стоимостью как минимум 250 тысяч евро (около 18,5 миллиона рублей). В таком случае ВНЖ предоставляется на пять лет.
Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании на 65-м году жизни. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей женой Еленой Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
12 марта суд Испании разрешил перевезти тело Малашенко в Россию. Бизнесмена похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что церемония прощания пройдет в ритуальном зале кладбища, ее могут сделать открытой. Точная дата похорон пока неизвестна.
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Пивоварова , Алексей Венедиктов , Игорь Малашенко , Эхо Москвы , Московский комсомолец , НТВ , Латвия
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение