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Киркоров прокомментировал историю с подготовкой теракта 

Рамблер + ещё 1 53 минуты назад
Фото: @fkirkorov
Певец Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что поверить в заявления о заказе его убийства Максимом Галкиным можно только «под полной „синькой“.
По данным »Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал Галкина заказчиком покушения.
Киркоров посетовал, что теперь ему приходится проводить день, опровергая «очередную ложь».
«Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Певец обратил внимание, что новости на эту тему появились в годовщину выхода его песни «Цвет настроения синий».
«Именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!» — заключил он.
Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела являются членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
По данным «Коммерсанта», в МВД Дагестана заявления Казуева о Киркорове и Галкине связали с попыткой уйти от ответственности и затянуть следствие.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Исламское государство , МВД
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