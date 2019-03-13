Киркоров прокомментировал историю с подготовкой теракта

По данным »Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал Галкина заказчиком покушения.

Киркоров посетовал, что теперь ему приходится проводить день, опровергая «очередную ложь».

«Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Певец обратил внимание, что новости на эту тему появились в годовщину выхода его песни «Цвет настроения синий».

«Именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!» — заключил он.

Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела являются членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).