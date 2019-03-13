Актер Станислав Садальский предположил, что историю с несостоявшимся терактом на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале придумал сам Киркоров.
«Я восхищаюсь Филиппом. Он молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности», — сказал Садальский в комментарии Nation News.
Ранее один из обвиняемых в подготовке теракта на допросе заявил, что заказчиком преступления был Максим Галкин.
«Максим тупой, он не может придумать, а Филипп — труженик. Максим берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой», — отверг эту версию Садальский.
Накануне РИА ФАН сообщило о предотвращении теракта на концерте Киркорова в Махачкале. В подготовке теракта подозревают четверых уроженцев Дагестана.
По версии следствия, они являлись членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и собирались устроить взрыв на концерте Киркорова в июле 2017 года.