Певицу Юлию Началову интенсивно лечат, заявил «Звезде» ее отец Виктор.
«Пока что все сложно», — добавил он и переадресовал все остальные вопросы о здоровье дочери ее пресс-секретарю.
Два дня назад в СМИ впервые появилась информация о том, что Юлия Началова попала в больницу. Позже пресса сообщила, что причиной госпитализации певицы стало обострение подагры и сахарного диабета, что она была помещена в реанимацию, что ее состояние крайне тяжелое, что она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и, наконец, что была введена в искусственную кому.
Накануне менеджер Началовой Владимир Белов отказался комментировать ее здоровье, отослав журналистов за официальной информацией в инстаграм певицы.
Последний пост там был сделан два дня назад. В нем сказано, что Началова проходит общее обследование в одной из больниц Москвы в связи с подагрой и еще одной «небольшой неприятностью» — «стертой» из-за ношения обуви на каблуках ноги.
Сегодня пиар-директор Началовой Анна Исаева в своем инстаграме написала, что певица попала в больницу без «причин для серьезных опасений», однако позже «это приобрело серьезные формы».
«Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое», — добавила она, пообещав уточнить диагноз после получения официальной информации от врачей.