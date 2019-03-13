Отец Началовой высказался о здоровье дочери

Певицу Юлию Началову интенсивно лечат, заявил «Звезде» ее отец Виктор.

«Пока что все сложно», — добавил он и переадресовал все остальные вопросы о здоровье дочери ее пресс-секретарю.

Два дня назад в СМИ впервые появилась информация о том, что Юлия Началова попала в больницу. Позже пресса сообщила, что причиной госпитализации певицы стало обострение подагры и сахарного диабета, что она была помещена в реанимацию, что ее состояние крайне тяжелое, что она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и, наконец, что была введена в искусственную кому.

Накануне менеджер Началовой Владимир Белов отказался комментировать ее здоровье, отослав журналистов за официальной информацией в инстаграм певицы.

Последний пост там был сделан два дня назад. В нем сказано, что Началова проходит общее обследование в одной из больниц Москвы в связи с подагрой и еще одной «небольшой неприятностью» — «стертой» из-за ношения обуви на каблуках ноги.

Сегодня пиар-директор Началовой Анна Исаева в своем инстаграме написала, что певица попала в больницу без «причин для серьезных опасений», однако позже «это приобрело серьезные формы».