В Сети высмеяли историю с «заказом» убийства Киркорова

По данным «Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал Галкина заказчиком покушения. Пользователи начали шутить над тем, в чем еще может быть виноват Галкин, и предложили свои версии дела.

«Это Галкин заказал, чтобы Киркорова в его туре на вокзалах не встречали?» — предположил @relobus (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Теперь Галкин, когда стал лидером пугачёвских, безжалостно устраняет всех вероятных конкурентов. Отъявленный головорез. Чрезвычайно опасен», — написал @naglyi_apelsin.

«А если это многоходовочка? И Филя сам заказ теракт, чтобы потом свалить всё на Галкина?» — предложил свою версию @Luecken1.

Многим пользователям не понравилось, что новость приобрела такой резонанс.

«Ждем завтра новость «Боевики запрещенной на территории РФ Надежды Бабкиной опубликовали запись пыток ансамбля Кадышевой», — написал @neurobalalaika.

«Тянут время. Вводят в заблуждение следствие», — добавила @lZtTIO0DJhV45hG.

Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела являются членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Адвокат Казуева отмечал, что его подзащитный назвал своей целью убийство только Киркорова, а не зрителей. По данным «Коммерсанта», Казуев утверждал, что в начале 2017-го в Москве к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство певца. Казуев заявил, что Галкин ревновал свою супругу Аллу Пугачеву к ее бывшему мужу Киркорову.

Фигурант дела требовал допросить Пугачеву, Киркорова и Галкина и устроить с ними очные ставки. Однако в МВД Дагестана ему отказали, сочтя эти просьбы попыткой уйти от ответственности и затянуть следствие.

Сам Галкин связал появление таких новостей с «весенним обострением».