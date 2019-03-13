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Помощница Петросяна поблагодарила подписчиков «за все» в день своего тридцатилетия 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: @bruhunova
Незадолго до Нового года помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пришли в студию одного из центральных каналов и призналась, что у нее с юмористом роман. Сейчас она живет вместе с сатириком. По словам Татьяны Брухуновой, в такой непростой момент она не может оставит юмориста одного. Напомним, что сатирик в ноябре 2018 года развелся с женой Еленой Степаненко, с которой прожил вместе много лет. Сейчас, кстати, он делит с ней имущество. Каждая сторона настаивает на своем, поэтому о примирении в вопросе дележа совместно нажитого не может быть и речи.
На своей страничке в социальной сети Instagram Татьяна Брухунова кратко поблагодарила подписчиков «за все». Она отметила, что ей исполнилось тридцать лет. При этом на размещенном снимке Брухунова стоит на берегу моря в платье и солнцезащитных очках.
Отметим, что не так давно Брухунова собиралась обращаться в правоохранительные органы. Ей надоело, что журналисты пишут про нее всякие, как она считает, небылицы. Отметим, что многие СМИ написали, что у молодой помощницы Петросяна в собственности две огромные квартиры, а ее месячный заработок приближается к миллиону рублей.
Кстати, не так давно Петросян вместе с Брухуновой пришел в театр на один из спектаклей. Это был первый случай, когда он в открытую показался в общественном месте со своей молодой возлюбленной. До этого он не делал с ней совместных снимков. Даже в Барселоне, где сатирик отдыхал вместе с помощницей, они фотографировались строго по отдельности.
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