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«О, Боже!»: Шаляпин потрясен жутким происшествием 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @p_shalyapin
Российский исполнитель признался, что был ошарашен известием о госпитализации певицы Юлии Началовой. Своими мыслями Прохор Шаляпин поделился в Instagram.
Финалист проекта "Фабрика звезд-6" прочитал новость о тяжелом состоянии звезды в социальных сетях. Как сообщили журналисты, Юлия Началова попала в больницу из-за резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры. Сейчас исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Страшная новость шокировала музыканта. В комментарии к посту Прохор Шаляпин написал, что "будет молиться" за свою коллегу.
"О Боже… Не обратил внимание сразу на жуткое сообщение под фото! Будем молиться за Юлю… Дай Бог здоровья", — передает его слова Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" помощница певицы Анна Исаева подтвердила, что звезда действительно находится в тяжелом состоянии. Она отметила, что диагноз будет озвучен позднее.
Женщина уточнила, 12-летняя дочь артистки Вера Алдонина не знает, что ее мать была госпитализирована. Девочка находится на гастролях вместе со школой. По словам помощницы, они стараются не тревожить наследницу.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин
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