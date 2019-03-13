Началова попала в больницу после иска от бывшего мужа

Telegram-канал Mash сообщает, что проблемы со здоровьем певицы Юлии Началовой обострились на фоне суда из-за квартиры с бывшим мужем, хоккеистом Александром Фроловым

Началова состояла с Фроловым в незарегистрированном браке в 2011-2016 годах. По данным Mash, в это время они жили в четырёхкомнатной московской квартире. Квартира досталась певице от второго мужа, футболиста Евгения Алдонина

Mash утверждает, что в 2015 году Фролов передал Началовой 20 миллионов рублей, чтобы выкупить половину квартиры. В 2018-м, по данным Mash, певица заявила, что не получала денег, и Фролов подал к ней иск.

12 марта СМИ сообщили, что Началову госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Утверждалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Причиной госпитализации называли резко выросший уровень сахара в крови и обострившуюся подагру. Певица рассказывала, что борется с болезнью около восьми лет.

Пиар-менеджер Началовой заявила, что певица решила пройти «общее обследование организма», а экстренной госпитализации не было. Она добавила, что из-за больших физических нагрузок на съемках и ношения каблуков Началова «стерла ногу», поэтому ей потребовались «лечение, отдых и поддержка тонуса». В целом, по словам пиар-менеджера, с певицей «все благополучно».