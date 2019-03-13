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Шнуров отказался от баттла с Собчак 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Музыкант Сергей Шнуров отказался от предложенного журналисткой Ксений Собчак стихотворного баттла, «почуяв злую западню». Свой ответ Собчак он опубликовал на странице в Instagram.
Ранее Шнуров посвятил стихотворение скандалу вокруг Собчак, ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова. По его мнению, «хитрожопая» Собчак превращает все, что делает, в «Дом-2». Собчак в ответном стихотворении предположила, что Шнуров на нее обиделся, посмеялась над его привычкой «в каждой бочке новостной делать стих затычкой» и вызвала его на баттл.
Шнуров ответил, что соревноваться с ней не будет:
Такой уж возраст, что не до приколов.
Не страшно от тебя стихом в торец.
Боюсь, меня *** (побьет) Богомолов,
Повеса и прославленный боец.
Он добавил, что Собчак готова «баттлиться» с кем угодно ради рейтингов, но он ей помогать в этом не будет.
Прости, как ты умеешь. Не приду.
Прочти ещё разок послание то Ошо. *
Твой интерес насквозь. Я шлю ***.
*Послание от Ошо это пОшло.
Собчак вышла замуж за Виторгана в феврале 2013-го. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. В январе 2019-го СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании. По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Сергей Шнуров
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