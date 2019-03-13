Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта 

Телеведущий Максим Галкин на странице в Instagram прокомментировал обвинения в заказе убийства певца Филиппа Киркорова. Галкин заявил, что новости на эту тему появляются на фоне «весеннего обострения».
По данным «Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал Галкина заказчиком покушения.
«Весна, наконец, наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», — заявил Галкин.
Телеведущий подчеркнул, что у него есть только одна просьба в связи с этой историей — не беспокоить Киркорова.
«Он очень расстроен, что так дешево [оценили его жизнь — прим.ред.]», — заключил Галкин.
Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела являются членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Адвокат Казуева отмечал, что его подзащитный назвал своей целью убийство только Киркорова, а не зрителей.
По данным «Коммерсанта», Казуев заявил, что Галкин ревновал свою супругу Аллу Пугачеву к бывшему мужу Киркорову. Он требовал допросить Пугачеву, Киркорова и Галкина как свидетелей, а также устроить с ними очные ставки. Однако в МВД Дагестана ему отказали, сочтя эти просьбы попыткой уйти от ответственности и затянуть следствие.