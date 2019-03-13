Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта

По данным «Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что на самом деле планировал не теракт, а убийство Киркорова. Он назвал Галкина заказчиком покушения.

«Весна, наконец, наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе», — заявил Галкин.

Телеведущий подчеркнул, что у него есть только одна просьба в связи с этой историей — не беспокоить Киркорова.

«Он очень расстроен, что так дешево [оценили его жизнь — прим.ред.]», — заключил Галкин.

Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела являются членами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Адвокат Казуева отмечал, что его подзащитный назвал своей целью убийство только Киркорова, а не зрителей.