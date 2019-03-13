Состояние Началовой резко ухудшилось

Юлия Началова находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии

Пресс-секретарь Юлии Началовой рассказала, что певица находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы . Об этом представитель певицы Анна Исаева написала в среду в своем Instagram.

"Вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое.

Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются ее лечением", — написала Исаева.

Юлия Началова — российская певица и телеведущая. Известна по композициям "Герой не моего романа", "Между мной и тобой" и "Цветик-семицветик". Она также является ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".