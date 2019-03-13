Директор Пугачевой отреагировала на новость о заказе убийства Киркорова

Алла Пугачева никак не отреагировала на эту новость, потому что она такие вещи не комментирует, — сказала Чупракова «Ридусу».

Ранее уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году, заявил, что готовил убийство певца. Заказчиком преступления он назвал Галкина. По словам Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкин и предложил 2 миллиона рублей за убийство Киркорова, потому что якобы приревновал его к жене.

Подследственный утверждает, что получил от Галкина миллион рублей аванса, а также телефон Nokia и сим-карту. Полученные деньги он якобы потратил на покупку компонентов для взрывных устройств, но позже отказался от своего плана, так как решил, что может пострадать много людей.