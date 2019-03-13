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Директор Пугачевой отреагировала на новость о заказе убийства Киркорова 

Ридус 2 часа назад
Фото: ТАСС
Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала новость о том, что в 2017 году ее муж Максим Галкин якобы приревновал Филиппа Киркорова к своей жене и спланировал его заказное убийство.
Алла Пугачева никак не отреагировала на эту новость, потому что она такие вещи не комментирует, — сказала Чупракова «Ридусу».
Ранее уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале в 2017 году, заявил, что готовил убийство певца. Заказчиком преступления он назвал Галкина. По словам Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкин и предложил 2 миллиона рублей за убийство Киркорова, потому что якобы приревновал его к жене.
Подследственный утверждает, что получил от Галкина миллион рублей аванса, а также телефон Nokia и сим-карту. Полученные деньги он якобы потратил на покупку компонентов для взрывных устройств, но позже отказался от своего плана, так как решил, что может пострадать много людей.
По версии следствия, в 2016 году Казуев с двумя подельниками создали ячейку запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», а в 2017 году планировали устроить взрыв на концерте Киркорова.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Исламское государство , Ридус , Республика Дагестан
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