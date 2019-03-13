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Директор Киркорова прокомментировал обвинения в адрес Галкина 

Рамблер 35 минут назад
Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак назвал «полнейшей чушью» заявления, что телеведущий Максим Галкин мог заказать покушение на певца. Об этом сообщает «Ура.ру».
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По данным «Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, и назвал заказчиком Галкина. Казуев утверждал, что в начале 2017-го, когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство певца. Казуев заявил, что Галкин ревновал свою супругу Аллу Пугачеву к ее бывшему мужу Киркорову.
«Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают», — возмутился директор Киркорова.
Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела вступили в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и весной 2017-го объединились для совершения терактов в Махачкале.
В полиции заявили, что фигуранты дела планировали использовать для атаки самодельные бомбы, но их планы сорвались из-за полицейских, которые охраняли концерт.
Адвокат Казуева отмечал, что его подзащитный назвал своей целью убийство Киркорова, а не зрителей. По словам Казуева, остальные обвиняемые также не хотели устраивать взрыв, так как понимали, что будет много жертв.
По данным «Коммерсанта», Казуев требовал вызвать на допрос Пугачеву, Кикорова и Галкина и провести очные ставки с ними. Однако в МВД Дагестана ему отказали, сочтя эти просьбы попыткой уйти от ответственности и затянуть следствие.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Исламское государство , МВД
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