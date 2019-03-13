Директор Киркорова прокомментировал обвинения в адрес Галкина

По данным «Коммерсанта», фигурант дела о подготовке теракта на концерте Киркорова Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, и назвал заказчиком Галкина. Казуев утверждал, что в начале 2017-го, когда он был в Москве, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство певца. Казуев заявил, что Галкин ревновал свою супругу Аллу Пугачеву к ее бывшему мужу Киркорову.

«Это вымысел, мне уже второй день телефоны обрывают», — возмутился директор Киркорова.

Ранее Казуева и еще нескольких жителей Дагестана обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова в 2017 году. По версии следствия, фигуранты дела вступили в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и весной 2017-го объединились для совершения терактов в Махачкале.

В полиции заявили, что фигуранты дела планировали использовать для атаки самодельные бомбы, но их планы сорвались из-за полицейских, которые охраняли концерт.

Адвокат Казуева отмечал, что его подзащитный назвал своей целью убийство Киркорова, а не зрителей. По словам Казуева, остальные обвиняемые также не хотели устраивать взрыв, так как понимали, что будет много жертв.