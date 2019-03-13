Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала изданию Starhit о самочувствии артистки.

Ранее СМИ сообщили, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам пиар-директора, певица находится в "не очень хорошем состоянии".

"С ней в больнице постоянно находятся родители", — заявила Исаева, добавив, что сейчас родные Началовой не выходят на связь.

В понедельник СМИ сообщали, что Началову якобы экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских клиник из-за резкого повышения уровня сахара в крови. Сама певица опровергла эту информацию, пояснив, что находится в Риме.

Юлия Началова стала известна благодаря победе в ТВ-конкурсе "Утренняя звезда" в 1992 году. В 1995 году вышел ее первый альбом "Ах, школа, школа", тогда же она приняла участие в международном вокальном конкурсе Big Apple 95, где завоевала Гран-при.

Всего Началова выпустила шесть альбомов, а также участвовала в съемках телепрограмм и снялась в ряде отечественных фильмов.