«На этом жизнь не кончается»: Вера Брежнева о разводе сестры

Певица Вера Брежнева впервые высказалась о разводе своей сестры Виктории Галушки и продюсера Александра Цекало , отметив, что ее родственнице сейчас нелегко. Также артистка рассказала, что не ищет виноватых в ситуации.

Певица Вера Брежнева впервые прокомментировала развод своей сестры Виктории Галушки и продюсера Александра Цекало. В рамках интервью ютьюб-каналу «Эмпатия Манучи» она призналась, что после десятилетнего брака с шоуменом Виктория чувствует себя не самым лучшим образом. Вместе с тем, по словам артистки, она не встречала людей, которым бы легко давался разрыв отношений. Брежнева убеждена, что Виктории необходимо пережить эту печаль и только потом начинать все с чистого листа.

«В данный момент мы (с Цекало) не общаемся. Сейчас он наш родственник по детям, но он уже не часть нашей семьи. Мы поддерживаем друг друга сейчас, но, если бы я была более юная, была бы более категорична и говорила, может быть, какие-то слова. Сейчас я могу сказать, что в жизни всякое бывает. И я могу это же сказать и Саше. — приводит слова Брежневой «СтарХит». — Я не лезу в отношения, не люблю этого. Сестра сама завела со мной этот разговор, и мы с ней на эту тему поговорили. Саша сам эту тему со мной не обсуждал, и я пока не считаю это нужным начинать — пока мы не увиделись, это не телефонный разговор.

Нет плохих, нет виноватых, в жизни всякое бывает, это жизнь».

По словам артистки, вмешиваться в выяснение отношений и сохранять брак сестры она не пыталась.

«Я за то, чтобы и Саша, и Вика были счастливы. Я не пыталась их мирить, и вообще не считаю, что людей, которые ссорятся, нужно мирить. Мы все взрослые люди, мы все несем ответственность за свои поступки, и главное при этом — оставаться людьми. Это важно, чтобы мы не обозлились как семья, хотя поводов миллион», — сказала артистка.

Согласно СМИ, брак 34-летней Виктории Галушки и 57-летнего Александра Цекало продлился десять лет. За это время они стали родителями двух детей: десятилетней Александры и шестилетнего Михаила. Однако в конце 2018 года в СМИ появилась информация о разводе супругов. Это случилось на фоне того, что шоумен был замечен в компании молодой пассии. Позже выяснилось, что новой возлюбленной стала 27-летняя Дарина Эрвин, модель и художница.

На днях при этом стало известно, что Цекало и Эрвин официально зарегистрировали отношения.

«Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество», — рассказали друзья девушки изданию «СтарХит».

По словам приятелей новоиспеченной семьи, сначала девушка собиралась оставить свою фамилию (точнее псевдоним, настоящая фамилия Дарины — Сапарова) — Эрвин, но потом передумала и решилась стать Цекало.

«Пара сейчас живет на две страны — Америку и Россию. Недавно ездили в Диснейленд-парк в Лос-Анджелесе. Кстати, у Дарины скоро намечается еще одно важное событие. Через месяц в Берлине пройдет выставка ее работ!» — сообщили источники.

Ранее сообщалось, что отчим актрисы адвокат Аскар Мухитдинов и ее кровный отец Бахыт Сапаров негативно отзывались о выборе девушки.

В разговоре с изданием eg.ru Сапаров заявил, что уже несколько лет не поддерживает отношения с дочерью, но в курсе ее жизни и к браку с продюсером относится скептически.

«Мне 50 лет, а Цекало — 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — возмутился мужчина.

Отчим Дарины в свою очередь подчеркнул, что она с детства живет за его счет в США.