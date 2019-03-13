Вера Брежнева: Я никогда не была украинской певицей

По словам уроженки Днепропетровской области, бывшей участницы группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Украина сама не воспринимала её как украинскую исполнительницу. Поисковые системы часто характеризуют её как украинскую артистку. «Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», — сказала исполнительница Вера Брежнева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Вера Галушка родилась в 1982 году в городе Днепродзержинск Днепропетровской области Украинской ССР, на малой родине генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева , поэтому и решила взять такой сценический псевдоним. В составе группы «ВИА Гра» начала выступать в январе 2003 года. В 2015 году она вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе «Когда я пришла в «Виа Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всеми миру», — добавила Брежнева. Украинские артисты становятся объектом нападок ультраправых активистов из-за гастролей в России. В июне 2017 года одесские радикалы пытались сорвать концерт певицы Ирины Билык из-за её участия в песенном конкурсе «Детская Новая волна» в 2015 году, который проходил в Крыму. Они предприняли попытку силового штурма автобуса с полицейскими, в результате чего правоохранители задержали нескольких дебоширов, в том числе бывшего лидера одесского отделения запрещённого в РФ «Правого сектора» Сергея Стерненко. В ответ радикалы выдвинули ультиматум: они блокируют близлежащие улицы — или их товарищей отпускают. Полиция освободила Стерненко, который позже пожаловался на грубое обращение с ним полицейских.