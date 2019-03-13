Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вера Брежнева: Я никогда не была украинской певицей 

Украина.ру 12 минут назад
Фото: РИА Новости
По словам уроженки Днепропетровской области, бывшей участницы группы «ВИА Гра» Веры Брежневой, Украина сама не воспринимала её как украинскую исполнительницу.
Поисковые системы часто характеризуют её как украинскую артистку.
«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей», — сказала исполнительница Вера Брежнева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Вера Галушка родилась в 1982 году в городе Днепродзержинск Днепропетровской области Украинской ССР, на малой родине генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, поэтому и решила взять такой сценический псевдоним. В составе группы «ВИА Гра» начала выступать в январе 2003 года. В 2015 году она вышла замуж за музыкального продюсера Константина Меладзе.
«Когда я пришла в «Виа Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть я изначально, 16 лет назад, начала гастролировать. Я гастролировала по всему СНГ, по всеми миру», — добавила Брежнева.
Украинские артисты становятся объектом нападок ультраправых активистов из-за гастролей в России. В июне 2017 года одесские радикалы пытались сорвать концерт певицы Ирины Билык из-за её участия в песенном конкурсе «Детская Новая волна» в 2015 году, который проходил в Крыму. Они предприняли попытку силового штурма автобуса с полицейскими, в результате чего правоохранители задержали нескольких дебоширов, в том числе бывшего лидера одесского отделения запрещённого в РФ «Правого сектора» Сергея Стерненко. В ответ радикалы выдвинули ультиматум: они блокируют близлежащие улицы — или их товарищей отпускают. Полиция освободила Стерненко, который позже пожаловался на грубое обращение с ним полицейских.
Последние новости
Тайный кандидат США на украинских выборах стал явным Что ждет Порошенко в случае поражения на выборах Какие категории украинцев довольны Порошенко
Комментарии
Шоу-бизнес , Украина , Ирина Билык , Константин Меладзе , Леонид Брежнев , Вера Брежнева , КПСС , Днепродзержинск
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Состояние Началовой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение