Готовившие взрыв на концерте Киркорова террористы назвали заказчиком Галкина

Казуев рассказал, что в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. По словам обвиняемого, артист хотел устранить певца, поскольку приревновал его к Алле Пугачевой . Молодой человек согласился, после чего получил один миллион в качестве аванса, а также телефон и сим-карту.

Казуев попросил провести допрос Галкина, Киркорова и Пугачевой, а также организовать очную ставку с ними. Следствие решило, что цель показаний — «необоснованно затянуть ход расследования по делу», ходатайство отклонили. Тем не менее, адвокат намерен добиться проверки этой версии.

Максим Галкин отказался от комментариев.

12 марта стало известно, что следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении Казуева и еще троих местных жителей. Всех их обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Фигуранты дела не признали свою вину и заявили, что отказались от взрыва на мероприятии, поскольку опасались большого количества жертв.

Филипп Киркоров был третьим мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. В 2011-м певица вышла замуж за Максима Галкина, супруги воспитывают двоих детей.