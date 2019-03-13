Россияне признались в ненависти к разнузданному Панину

"Дни.ру" провели опрос в соцсети ВКонтакте. В нем читателям было предложено проголосовать за тех знаменитостей, к которым они испытывают больше негативных эмоций.

На вечер 12 марта места распределились следующим образом. Больше всего негатива участница опроса испытывают к Алексею Панину. На втором месте Джигурда, а закрывает тройку Водонаева.

В комментариях читатели "Дни.ру" высказали свое отношение к указанным звездам в резкой форме. Многие сошлись во мнении, что "все трио" вызывает у них негативные эмоции, а не только безобразник Панин.

Некоторые отметили, что им жаль, что в опросе не хватает поющей ведущей Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой. Но были и те, кто написал, что их из предложенной тройки звезд не раздражает никто. "Каждый по-своему красив, неповторим, каким бы ни был!" — высказалась одна из пользовательниц соцсети.

Отмети, Алексей Панин не устает эпатировать и дразнить публику. Ранее в своем Instagram он заявил, что готов представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Таким образом Алексей Панин хочет восстановить дружбу двух стран.