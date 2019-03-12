Актер Иван Рыжиков сделал ДНК-тест на отцовство, заподозрив жену в неверности

Звезда отечественных сериалов Иван Рыжиков редко говорит о своей личной жизни. Уже много лет он живет в браке с Ольгой Блиновой. Около 13 лет они пытались завести ребенка и даже прибегли к процедуре ЭКО. Именно в этот момент супруга заявила актеру, что беременна. Уже тогда Рыжкову показалось странным то, что его супруга смогла забеременеть, так как врачи делали неутешительные прогнозы. В итоге Ольга родила сына. Сейчас мальчику Анатолию шесть лет.

Спустя годы Рыжиков вновь усомнился в том, что жена ему верна. Он обратился в передачу «Прямой эфир». Мужчина вызвал свою супругу пройти проверку на детекторе лжи. В студии актер вспомнил, как врачи говорили, что он больше не может иметь детей. «Не получалось, не получалось и получилось. Это чудо на самом деле», — отметил мужчина, говоря о рождении сына. По его словам, недавние событие вынудили его сделать ДНК-тест и пройти проверку на детекторе лжи.

«Мне дочь сказала, что она видела мою супругу с мужчиной, который похож на нашего сына. Видела возле подъезда. Также в каком-то кафе», — признался Иван.

К обсуждениям присоединилась и жена артиста. Ольга подчеркнула, что уверена в том, что ребенок рожден от Рыжикова.

«Мы пришли другой вопрос выяснить. У нас история была вообще не про ДНК», — отметила женщина. Оказалось, что не так давно к ней в руки попала видеозапись, на которой Иван запечатлен в кафе с молодой девушкой. На кадрах видно, что он обнимает и флиртует с блондинкой.

Также Блинова обнаружила подозрительные сообщения в телефоне мужа адресованные некой Анастасии. Рыжиков сразу пояснил, что репетировал с девушкой антрепризу. «Это менеджер в сфере кино», — заверил актер. Оказалось, что провокационное видео сняла дочка Ивана Наталья. Она выложила его в семейном чате. Девушка также появилась в студии. Она заверила, что близкие и друзья давно знают об изменах Ольги. По словам Натальи, еще семь лет назад она застала жену своего отца с другим мужчиной.