Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбор средств на документальный фильм о Децле завершен 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: juzeppejostko/instagram
Журналист Роман Супер собрал необходимую сумму на съемки документального фильма о рэпере Децле (настоящее имя — Кирилл Толмацкий). Об этом сообщается в среду на странице проекта по сбору средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
На данный момент сумма средств, перечисленная спонсорами на создание фильма, превысила 3,6 млн рублей. Для старта съемок автор проекта планировал собрать не менее 3,5 млн рублей.
Кампания по сбору средств на сайте Planeta.ru стартовала 18 февраля. Любой желающий мог перечислить сумму от 100 до 100 тыс. рублей. За первые сутки общий размер пожертвований превысил 590 тыс. рублей.
Кирилл Толмацкий умер в ночь со 2 на 3 февраля в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Популярность исполнителю принесли клип на песню "Вечеринка", а также хиты "Кто ты?", "Слезы" и "Письмо". В 2018 году у Децла вышел новый альбом "Неважно, кто там у руля".
ТАСС: последние новости
Юлия Началова находится в одной из больниц Москвы в тяжелом состоянии В Германии умерла "Юная Мисс Вселенная" из Нидерландов AP: суд США определил в $250 тыс. залог под освобождение актрисы Фелисити Хаффман
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Состояние Началовой резко ухудшилось
Шоу-бизнес
«Русские витязи» занялись боевыми ракетами
Армия Оружие
Главный обнальщик России досрочно вышел из тюрьмы
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение