Анна Семенович послала хейтеров «куда подальше»

Певица и телеведущая Анна Семенович эмоционально высказалась о так называемых хейтерах — тех, кто постояно отзывается о ней негативно и обсуждает каждый её шаг. Она заявила, что никоим образом не намерена ориентироваться на мнения таких людей.

Раздражение артистки вызвало то, что в обществе всё время обсуждают её возраст, фигуру, вызывающие наряды, а также то, что в свои годы звезда всё ещё не замужем и не родила ребёнка.

«Засуньте своё мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу!», — написала Семенович в Instagram.

Она пообещала, что и впредь будет надевать короткие платья, которые «еле-еле прикрывают её прелести», показывать «свои роскошные ноги» и носить декольте, демонстрирующие её «шикарную грудь».

Сейчас Анне Семенович 39 лет. С 2003 по 2007 годы она была солисткой группы «Блестящие», затем начала строить сольную карьеру на эстраде.

Ранее News.ru сообщал, что певица решила вспомнить спортивную молодость и вышла на лёд. Артистка станет участницей шоу «Русский кёрлинг», премьера которого состоится на Первом канале 17 марта.