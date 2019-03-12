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Анна Семенович послала хейтеров «куда подальше» 

News.ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица и телеведущая Анна Семенович эмоционально высказалась о так называемых хейтерах — тех, кто постояно отзывается о ней негативно и обсуждает каждый её шаг. Она заявила, что никоим образом не намерена ориентироваться на мнения таких людей.
Раздражение артистки вызвало то, что в обществе всё время обсуждают её возраст, фигуру, вызывающие наряды, а также то, что в свои годы звезда всё ещё не замужем и не родила ребёнка.
«Засуньте своё мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета как мне жить? Я живу и выгляжу, так как я этого хочу!», — написала Семенович в Instagram.
Она пообещала, что и впредь будет надевать короткие платья, которые «еле-еле прикрывают её прелести», показывать «свои роскошные ноги» и носить декольте, демонстрирующие её «шикарную грудь».
Сейчас Анне Семенович 39 лет. С 2003 по 2007 годы она была солисткой группы «Блестящие», затем начала строить сольную карьеру на эстраде.
Ранее News.ru сообщал, что певица решила вспомнить спортивную молодость и вышла на лёд. Артистка станет участницей шоу «Русский кёрлинг», премьера которого состоится на Первом канале 17 марта.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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