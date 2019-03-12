Спортсменка и певица Анна Семенович показала хейтерам, что является не только милой и нежной женщиной, но и человеком с характером. Артистка рассказала, что недругам следует сделать со своим мнением. На своей странице в социальной сети Instagram Анна опубликовала длинную речь, посвященную негативным комментариям в свой адрес. По ее словам, куда бы она ни пошла, что бы ни сделала — всегда найдутся недовольные. "Так вот, я им отвечу — засуньте свое мнение в задницу! Кто и когда спрашивал вашего совета, как мне жить? Я живу и выгляжу, так, как я этого хочу!" — отметила Анна, добавив, что не является купюрой в 5 тысяч рублей. Семенович пообещала, что будет ходить в коротких платьях, демонстрируя роскошные ноги, и ни за что не откажется от декольте. И родит она «тогда, когда захочет». Потому что является женщиной, которая «отвергает и рушит стереотипы».
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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 12 Мар 2019 в 2:43 PDT