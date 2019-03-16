Американская актриса Фелисити Хаффман, наиболее известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки", удалила свои страницы в твиттере и инстаграме. Об этом сообщает Deadline.
Как отмечается, удаление аккаунтов произошло на фоне коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена актриса.
Хаффман и еще 45 человек, в числе которых дизайнер Массимо Джаннули и актриса Лори Лафлин, обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.
Ранее сообщалось, что Хаффман освободили под залог в $250 тысяч.