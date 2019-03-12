Известные голливудские актрисы оказались в центре скандала

В центре скандала оказались по меньшей мере 40 человек. Уточняется, что состоятельные родители подкупали сотрудников колледжей и работников в центрах тестирования, чтобы помочь своим детям попасть в некоторые из самых элитных школ в стране.

Отмечается, что это была самая большая афера при поступлении в колледж, когда-либо пресекавшаяся министерством юстиции

В частности, издание утверждает, что Фелисити Хоффман заплатила $15 тысяч, которые она замаскировала под благотворительные пожертвования, чтобы ее дочь могла поступить в колледж.