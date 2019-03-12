Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известные голливудские актрисы оказались в центре скандала 

Газета.Ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: AP
Голливудские актрисы Фелисити Хоффман и Лори Локлин оказались вовлечены в скандал с подкупом руководства нескольких колледжей, сообщает Associated Press.
В центре скандала оказались по меньшей мере 40 человек. Уточняется, что состоятельные родители подкупали сотрудников колледжей и работников в центрах тестирования, чтобы помочь своим детям попасть в некоторые из самых элитных школ в стране.
Отмечается, что это была самая большая афера при поступлении в колледж, когда-либо пресекавшаяся министерством юстиции.
В частности, издание утверждает, что Фелисити Хоффман заплатила $15 тысяч, которые она замаскировала под благотворительные пожертвования, чтобы ее дочь могла поступить в колледж.
Газета.Ru: последние новости
Израиль высказался о России на "Евровидении" Украинскую поп-звезду срочно госпитализировали Владимира Этуша проводили в последний путь аплодисментами
Шоу-бизнес , Лори Локлин , Минюст РФ , Associated Press
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
Европа закрывает небо для Boeing 737 MAX 8
В мире
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение