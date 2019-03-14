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«Во всем виноват он сам»: Андрей Разин ответил на критику композитора Сергея Кузнецова 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: @razin_andrei_lm
Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что пообщался в прямом эфире со своими поклонниками и узнал много интересного о себе. Например, он получил массу негативных высказываний в свой адрес относительно того, как он поступил с композитором Сергеем Кузнецовым, который написал часть песен группы. Напомним, что Кузнецов утверждал, что Разин с ним плохо обошелся, присвоил себе его композиции, а его самого оставил без копейки.
Разин заметил, что на самом деле не он выгнал Кузнецова из группы «Ласковый май», а он сам, отработав с коллективом, ушел, заявив, что работать с музыкантами ему не интересно. Разин заметил, что Кузнецов в 1989 году уехал в Оренбург и создал там три коллектива, с которыми, правда, ничего не добился.
Также продюсер заметил, что в репертуаре группы «Ласковый май» 230 песен. Из них Сергей Кузнецов написал всего 27.
«Неужели вы думаете, что я ему за 35 дней работы в группе «Ласковый май» ничего не заплатил? Во всем виноват он сам. Он ушёл, и он не хотел «Ласковый май». Как можно было объяснить, что он сразу после ухода из группы пытался в противовес Юры Шатунова создать сразу три коллектива: группу «МАМА», «Чернила для пятого класса» и т.д. Но только он одного не учёл: я не убиваемый и, если я за что-то берусь, я не бросаю людей и добиваюсь максимального успеха. Такой у меня характер», — заметил Андрей Разин.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сергей Кузнецов , Андрей Разин
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