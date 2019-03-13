Вдова Бодрова раскритиковала задумку о съемках «Брата-3»

Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана раскритиковала идею снять продолжение популярной кинодилогии «Брат».

Авторов идеи фильма «Брат-3» Бодрова назвала «сборищем неудачников» и «убогими людьми».

«Даже вот жаль этих людей мне, прямо по-человечески. Не хочу их оскорблять как-то, мне жаль, это такие неудачники. Как-то у них не сложилась жизнь», — сказала Бодрова в комментарии Life.ru.

Вдова Сергея Бодрова выразила мнение, что съемки «Брата-3» не добавят его авторам популярности, а принесут лишь «презрение людское».

Светлана отметила, что ей «мерзко» обсуждать это «мракобесие».

«Ну любому уважающему себя человеку понятно, что это какой-то такой плохой цирк, прям вот плохой цирк», — сказала она.

Ранее музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снять фильм «Брат-3». Для съемок в картине он пригласил бойца ММА Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан, который недавно освободился из СИЗО , где отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.