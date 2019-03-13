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Вдова Бодрова раскритиковала задумку о съемках «Брата-3» 

Рамблер + ещё 3 46 минут назад
Фото: Рамблер
Вдова Сергея Бодрова-младшего Светлана раскритиковала идею снять продолжение популярной кинодилогии «Брат».
Авторов идеи фильма «Брат-3» Бодрова назвала «сборищем неудачников» и «убогими людьми».
«Даже вот жаль этих людей мне, прямо по-человечески. Не хочу их оскорблять как-то, мне жаль, это такие неудачники. Как-то у них не сложилась жизнь», — сказала Бодрова в комментарии Life.ru.
Вдова Сергея Бодрова выразила мнение, что съемки «Брата-3» не добавят его авторам популярности, а принесут лишь «презрение людское».
Светлана отметила, что ей «мерзко» обсуждать это «мракобесие».
«Ну любому уважающему себя человеку понятно, что это какой-то такой плохой цирк, прям вот плохой цирк», — сказала она.
Ранее музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что собирается снять фильм «Брат-3». Для съемок в картине он пригласил бойца ММА Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан, который недавно освободился из СИЗО, где отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.
Главную роль в продолжении культовой ленты Барецкий собирался отдать «синтоловому качку» Кириллу Терешину, известному как Руки-Базуки. Также было анонсировано участие в «Брате-3» эпатажного актера Никиты Джигурды.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Стас Барецкий , Сергей Бодров , ФСИН
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