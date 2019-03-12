Острая на язык Лолита Милявская для многих является символом ироничного отношения к жизни и хорошего настроения. Певица берет от жизни все — не только многочисленные награды, но и большое количество поклонников. Но сегодняшний день стал для артистки траурным: скончался ее бывший гражданский супруг.
Бывший гражданский супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский скончался на 52-м году жизни. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Под старой фотографией бывшего мужа певица написала, что именно он в ее жизни сыграл главную роль. В тексте Милявская пообещала не оставлять тех, кого Спиваковский любил при жизни.
О причинах смерти бизнесмена в данный момент неизвестно.
Арнольд Спиваковский и Лолита Милявская жили в гражданском браке в конце 90-х годов. Он дал большой старт карьере артистки, за что навлек на себя небывалое внимание СМИ. Многие издания писали, что в те годы Спиваковский имел большие связи с криминальными авторитетами. В начале нулевых бизнесмена обвинили в хранении запрещенных наркотических веществ, а в 2017 году он был задержан в Испании по подозрению в финансовых махинациях.