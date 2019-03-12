Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер бывший муж Лолиты Милявской 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Острая на язык Лолита Милявская для многих является символом ироничного отношения к жизни и хорошего настроения. Певица берет от жизни все — не только многочисленные награды, но и большое количество поклонников. Но сегодняшний день стал для артистки траурным: скончался ее бывший гражданский супруг.
Бывший гражданский супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский скончался на 52-м году жизни. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Под старой фотографией бывшего мужа певица написала, что именно он в ее жизни сыграл главную роль. В тексте Милявская пообещала не оставлять тех, кого Спиваковский любил при жизни.
О причинах смерти бизнесмена в данный момент неизвестно.
Арнольд Спиваковский и Лолита Милявская жили в гражданском браке в конце 90-х годов. Он дал большой старт карьере артистки, за что навлек на себя небывалое внимание СМИ. Многие издания писали, что в те годы Спиваковский имел большие связи с криминальными авторитетами. В начале нулевых бизнесмена обвинили в хранении запрещенных наркотических веществ, а в 2017 году он был задержан в Испании по подозрению в финансовых махинациях.
360tv.ru: последние новости
Шнуров вновь прошелся по Собчак в стихах Менеджер Началовой опроверг госпитализацию певицы Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта‐Барбаре»
Комментарии
Шоу-бизнес , Лолита Милявская
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение