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Украинскую поп-звезду срочно госпитализировали 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Популярная украинская певица Екатерина Бужинская была экстренно госпитализирована в клинику в Болгарии.
У себя в инстаграме певица опубликовала фото из больницы и показала, что лежит под капельницей. откуда родом муж артистки. На странице в Instagram Бужинская поделилась фото, где лежит на больничной койке, а в ее руке стоит капельница.
По словам Бужинской, в больницу на родине ее супруга ее отправили "сумасшедший ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность" и слишком плотный гастрольный график.
Ранее сообщалось, что популярная украинская певица стала мамой.
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Шоу-бизнес , Екатерина Бужинская , Болгария
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