Украинскую поп-звезду срочно госпитализировали 

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская была экстренно госпитализирована в клинику в Болгарии.
У себя в инстаграме певица опубликовала фото из больницы и показала, что лежит под капельницей. откуда родом муж артистки. На странице в Instagram Бужинская поделилась фото, где лежит на больничной койке, а в ее руке стоит капельница.
По словам Бужинской, в больницу на родине ее супруга ее отправили "сумасшедший ритм жизни, стресс, истощение, неумение делегировать ответственность" и слишком плотный гастрольный график.
Ранее сообщалось, что популярная украинская певица стала мамой.