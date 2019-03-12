Внебрачная дочь Осина подала в суд на НСН и Андрея Разина

Представитель несовершеннолетней Анастасии Годуновой, которую ряд СМИ называют внебрачной дочерью певца Евгения Осина , обратилась в суд с иском к НСН и продюсеру Андрею Разину (текст иска есть в распоряжении НСН).

Как утверждается в документе, информационное агентство «Национальная Служба Новостей» и Андрей Разин якобы опорочили честь, достоинство и репутацию Годуновой. 19 декабря прошлого года в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция «Музыкальное наследие Евгения Осина», в которой приняли участие продюсер Андрей Разин и дочь музыканта Агния Осина. Как заявляет Скворнякова, Андрей Разин обвинил семью внебрачной дочери в «антисанитарии, издевательствах над человеком, пристрастии к мертвому мясу», а также в «ношении оборванной и неопрятной одежды».

Истец требует обязать Андрея Разина возместить моральный ущерб в размере трех миллионов рублей. Половины суммы должна быть направлена Елене Скорняковой, вторая часть денег Анастасии Годуновой. А от НСН опубликовать соответствующее решение суда.

Ранее продюсер Андрей Разин на пресс-конференции НСН "Музыкальное наследие Евгения Осина" отверг любые претензии на творческое наследие Евгения Осина со стороны Елены Скорняковой, которая утверждает, что была гражданской женой певца. На пресс-конференции НСН Разин обвинил её в спаивании артиста и дешёвом самопиаре.