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Внебрачная дочь Осина подала в суд на НСН и Андрея Разина 

Национальная Служба Новостей 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель несовершеннолетней Анастасии Годуновой, которую ряд СМИ называют внебрачной дочерью певца Евгения Осина, обратилась в суд с иском к НСН и продюсеру Андрею Разину (текст иска есть в распоряжении НСН).
Как утверждается в документе, информационное агентство «Национальная Служба Новостей» и Андрей Разин якобы опорочили честь, достоинство и репутацию Годуновой. 19 декабря прошлого года в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция «Музыкальное наследие Евгения Осина», в которой приняли участие продюсер Андрей Разин и дочь музыканта Агния Осина. Как заявляет Скворнякова, Андрей Разин обвинил семью внебрачной дочери в «антисанитарии, издевательствах над человеком, пристрастии к мертвому мясу», а также в «ношении оборванной и неопрятной одежды».
Истец требует обязать Андрея Разина возместить моральный ущерб в размере трех миллионов рублей. Половины суммы должна быть направлена Елене Скорняковой, вторая часть денег Анастасии Годуновой. А от НСН опубликовать соответствующее решение суда.
Ранее продюсер Андрей Разин на пресс-конференции НСН "Музыкальное наследие Евгения Осина" отверг любые претензии на творческое наследие Евгения Осина со стороны Елены Скорняковой, которая утверждает, что была гражданской женой певца. На пресс-конференции НСН Разин обвинил её в спаивании артиста и дешёвом самопиаре.
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Шоу-бизнес , Андрей Разин , Евгений Осин , Национальная Служба Новостей
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