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Владимира Этуша проводили в последний путь аплодисментами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Друзья и поклонники таланта Владимира Этуша проводили его в последний путь в Москве, сообщает "Пятый канал".
Церемония прощания прошла на главной сцене театра имени Евгения Вахтангова, где Владимир Этуш служил больше 70 лет. Легендарного артиста провожали в последний путь аплодисментами.
14 марта на этой сцене 96-летний Этуш должен был играть спектакль с названием "Бенефис", поставленный специально к его 95-летию.
После прощания Владимир Этуш будет кремирован. Его похороны состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.
"Газета.Ru" вела онлайн-репортаж с прощания c артистом.
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