Владимира Этуша проводили в последний путь аплодисментами

Церемония прощания прошла на главной сцене театра имени Евгения Вахтангова, где Владимир Этуш служил больше 70 лет. Легендарного артиста провожали в последний путь аплодисментами.

14 марта на этой сцене 96-летний Этуш должен был играть спектакль с названием "Бенефис", поставленный специально к его 95-летию.

После прощания Владимир Этуш будет кремирован. Его похороны состоятся на Новодевичьем кладбище 13 марта.