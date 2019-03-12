Сын Марии Шукшиной угрожает судом своей бывшей возлюбленной Фрейе Зильбер

Как известно, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ранее встречался с Фрейей Зильбер. Однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Между ними произошла размолвка, когда девушка узнала, что беременна. Первое время семья Шукшиных отказывалась признавать малыша, но ДНК-тест подтвердил, что Макар действительно отец ребенка. Вот уже больше десяти месяцев Фрейя сама воспитывает мальчика Марка.

Пока Фрейе удавалось справляться с материнскими обязанностями. Она даже присмотрела дом в Барнауле , где намеревалась жить с сыном, но потом передумала. Некоторое время назад бывшая возлюбленная Касаткина обращалась к Марии и самому Марку за помощью. Ей не хватает денег на то, чтобы нанять няню, а устроится на работу она не может, так как ей не с кем оставить ребенка. Со своей мамой Ниной девушка находится в ссоре. Хоть женщина сейчас и растит дочь Фрейи.

На днях Зильбер приехала в Москву , чтобы поговорить с Марией Шукшиной, а также со своим бывшим возлюбленным. Как оказалось, Касаткин угрожает девушке, что подаст в суд.

«Когда я переехала в Санкт-Петербург, то внезапно приходит сообщения, что он хочет быть вписан в документы как отец. Затем также внезапно мне звонят из опеки. Просто огорошил меня новостью. Даже не попросил прислать фото ребенка. Просто начал угрожать судами», — рассказала Фрейя.

Она отметила, что Макар присылает ей всего семь тысяч рублей, но этого не хватает, чтобы содержать ребенка. По словам девушки, раньше никто из Шукшиных не проявлял к ребенку никакого интереса. В студии передачи «Прямой эфир» также была показана переписка Фрейи с бывшим возлюбленным. В сообщениях Макар заявляет, что хочет закрепить статус отца юридически. Для этого ему вместе с матерью ребенка нужно подать заявление в ЗАГС.

«Я просто хочу видеть сына. Знать, что с ним все в порядке и участвовать в его воспитании», — также написал молодой человек. Зильбер заверила, что совершенно не препятствует общению Макара с сыном. Однако встречаться на нейтральной территории с ребенком он отказался. «Фрейя, если ты против, то так и скажи. Тогда будем решать этот вопрос в суде», — заявил Касаткин.

Гости в студии поинтересовались у Фрейи, почему она не хочет, чтобы отец Макара юридически получил статус отца. По словам девушки, ее настораживает тот факт, что сын Шукшиной так резко стал интересоваться своим ребенком и его жизнью. Она подозревает, что Макар хочет отнять у нее малыша. К слову, Фрейя старается делать все, чтобы содержать своего наследника. Она подрабатывает уборщицей, а также работает водителем такси. По словам девушки, за ребенком ей помогает присматривать друг семьи, но иногда она прибегает и к услугам няни.