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Полицеймако подал в суд на мебельную фабрику 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Полицеймако решил судиться с мебельной компанией из-за кухонного гарнитура, который не устроил его семью. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Речь идет о гарнитуре, приобретенном примерно за 200 тысяч рублей. Кухня была спроектирована с учетом потолков в три метра 40 сантиметров и поставлялась со встроенной техникой (варочной и духовой панелями, а также микроволновкой). По данным издания, актер обратился в Басманный суд с иском о защите прав потребителей.
«МК» отмечает, что сначала у семьи Полицеймако возникли претензии к работе дизайнера, получившего 15 тысяч рублей за свои услуги. По информации издания, в проекте было не до конца продумано, в какую сторону будут открываться дверцы шкафчиков, а ручка одного из них оказалась на уровне пола.
Кроме того, как утверждает «МК», кухню установили с опозданием: по договору ее должны были привезти к концу июля 2018 года, но установщики пришли на 2,5 месяца позже. «МК» подчеркивает, что они занимались установкой «едва ли не до конца года» из-за неподходящих полок из ДСП, недостающих аксессуаров и других проблем.
По данным газеты, в первые дни после установки кухни у микроволновки сломалась ручка на дверце, а через полгода шкаф мойки начал «ходить ходуном». Семейство обратилось в компанию, чтобы получить компенсацию, но более 17 тысяч рублей им предложить не смогли, заключил «Московский комсомолец».
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Шоу-бизнес , Михаил Полицеймако , Московский комсомолец
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