Шнуров осудил завышенные тарифы ЖКХ

«Кормится начальник и дитя балбес, Это так традиционно справедливо, По закону спущенному им с небес, К манне полагается подлива, В виде коммунальных наших платежей», — цитирует его URA.RU.

Исполнитель отметил, что с давних времён власти делают из людей должников.

Ранее, как писал News.ru, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ более чем в два раза. Коммунальные компании он назвал «монстрами» и рассказал о разрабатываемом ведомством документе по тарифному регулированию.