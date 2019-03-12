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Шнуров осудил завышенные тарифы ЖКХ 

News.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о завышенных коммунальных тарифах для россиян. Свой стих, посвящённый этой теме, музыкант опубликовал на странице в Instagram.
«Кормится начальник и дитя балбес, Это так традиционно справедливо, По закону спущенному им с небес, К манне полагается подлива, В виде коммунальных наших платежей», — цитирует его URA.RU.
Исполнитель отметил, что с давних времён власти делают из людей должников.
Ранее, как писал News.ru, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что россияне переплачивают за большинство услуг ЖКХ более чем в два раза. Коммунальные компании он назвал «монстрами» и рассказал о разрабатываемом ведомством документе по тарифному регулированию.
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Шоу-бизнес , Игорь Артемьев , Сергей Шнуров , ФАС , РИА Ura.ru
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