Буйнова возмутила стоимость билетов на концерт Пугачевой

По данным «Собеседника», перекупщики дозвонились до Никаса Сафронова и предложили ему два билета с десятипроцентной скидкой. Художник платить не стал.

«Не покупайте у перекупщиков билеты. Такие цены просто немыслимы», — призвал Буйнов поклонников Пугачевой.

По словам певца, он хочет, чтобы перекупщики «остались с носом», тогда им пришлось бы снизить цены или сдать билеты.

«Конечно, публика у Аллы самого широкого диапазона. Но ведь в зале не могут сидеть только олигархи», — подчеркнул Буйнов.

По его мнению, на редкое выступление Пугачевой должны попасть люди, которые слушали ее песни всю жизнь. Однако они не могут потратить на билет последние деньги.

Самому Буйнову покупать билет не придется: Пугачева даст ему пригласительные. Певец выразил надежду, что она не будет выдумывать какое-то особенное шоу, а просто выйдет на сцену и «изложит свои мысли». Он добавил, что Пугачева — прекрасная драматическая актриса, у которой была «пятерка» по актерскому мастерству в ГИТИСе.

«Поэтому она нас обязательно удивит! И еще не один раз», — заключил он.

15 апреля этого года Пугачева отметит 70-летие. 17 апреля состоится ее юбилейный концерт. Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца.