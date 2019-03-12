Заспанный Максим Галкин похвастался свежими цветами из своего сада

Юморист и телеведущий Максим Галкин едва проснувшись, записал для Insagram небольшое видео, на котором он еще в халате, небритый и с непричесанной головой показывает шикарный букет и красивый утренний свет. Галкин рассказывает, что цветы для букета он собрал в своем саду.

«С утра собрал в саду свежие цветы. Понимаете, вырастил все это в Москве», — говорит на видео Галкин.

Он несколько секунд крутит камерой телефона и показывает как падает свет на шикарный букет и не менее шикарный дом телезвезды.

роме того, Галкин отмечает, что «вчера еще была зима, а сегодня уже весна». При этом, ведущий находится под таким впечатлением от смены погоды, что даже не стесняется показаться в кадре в совершенно домашнем виде. Поклонники же в комментариях обратили внимание как раз не на букет и розы, а на прическу и общий домашний стиль самого Галкина.

«Ты такой чудной с этой невообразимой шевелюрой», «Макс, нужно что-то делать с причёской-радикальное… подключи спецов!», «Прическа отпад… Весенним ветром надуло…», «Макс..ты молодец..смотрю на тебя и кажется жизнь прекрасна… Счастья здоровья и любви тебе и твоим родным..побольше видео с детками, Они такие умнички», «Спасибо Вам, Максим, что такими маленькими роликами, поднимаете нам настроение!», — написали под фото поклонники.

Напомним, что Галкин часто показывает свою обычную жизнь и жизнь своей семьи. В его аккаунте всегда много снимков детей и быта.