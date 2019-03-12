«Никакую потерю нельзя забыть»: Зудина рассказала, что чувствует спустя год после смерти Табакова

Актриса Мария Зудина в далеком 1995 году вышла замуж за легендарного Олега Табакова . У пары за время совместной жизни родилось двое детей. Сын Павел и дочь Мария. В марте прошлого года популярный актер, который сыграл в огромном количестве известных фильмов, ушел из жизни и Мария Зудина осталась вдовой.

Актриса заметила, что даже спустя год она находится как будто в параллельной реальности. Она сказала, что порой улыбается, иногда выходит в свет, если это связано с ее работой или сына, однако на душе у нее все также тоскливо и тяжело. «Никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить», — заявила она.

Зудина отметила, что ей до сих пор больно, когда она вспоминает своих ушедших в мир иной бабушек, дедушек, тетю, дядю, которые ее воспитывали. Что уж говорить о мужчине, с которым она была на протяжении долгих лет была счастлива.