Актриса Мария Зудина в далеком 1995 году вышла замуж за легендарного Олега Табакова. У пары за время совместной жизни родилось двое детей. Сын Павел и дочь Мария. В марте прошлого года популярный актер, который сыграл в огромном количестве известных фильмов, ушел из жизни и Мария Зудина осталась вдовой.
Актриса заметила, что даже спустя год она находится как будто в параллельной реальности. Она сказала, что порой улыбается, иногда выходит в свет, если это связано с ее работой или сына, однако на душе у нее все также тоскливо и тяжело. «Никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить», — заявила она.
Зудина отметила, что ей до сих пор больно, когда она вспоминает своих ушедших в мир иной бабушек, дедушек, тетю, дядю, которые ее воспитывали. Что уж говорить о мужчине, с которым она была на протяжении долгих лет была счастлива.
Актриса заметила, что не смогла сдержать слез после премьеры фильма «Тобол», где одну из ролей сыграл ее сын Павел. По сюжету героя Табакова-младшего убивают. Дочь Зудиной Маша расплакалась, когда увидела эту сценку. Актрисе даже пришлось просить своего сына позвонить сестре, чтобы успокоить ее. Девочку очень задела смерть персонажа. Зудина также заметила, что дочь, которая учится в седьмом классе, ее радует своими успехами в школе. Она учится в седьмом классе английской школы. Девочка попала в список тех, кто лучше всех сдал экзамены, сообщает портал «СтарХит».