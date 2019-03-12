Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении» 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: @maruvofficial
Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен. Об этом сообщает УНИАН во вторник, 12 марта.
Исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.
«У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать», — пояснила она, добавив, что у нее хорошие отношения с музыкантом.
По мнению Maruv, сам фестиваль устарел и потерял актуальность. Она подчеркнула, что больше не планирует выдвигать свою кандидатуру для участия в нем, и анонсировала большой гастрольный тур по России, который запланирован на весну.
25 февраля стало известно, что певица не поедет на «Евровидение». Она не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Вслед за ней от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka.
27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Последние новости
Россию назвали «проигравшей военной сверхдержавой» США обвинили Россию в игнорировании американских санкций против Венесуэлы Макгрегора арестовали
Комментарии
Шоу-бизнес , Украина , Сергей Лазарев
Читайте также
Видео
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Лановой объяснил пропуск прощания с Этушем
Общество
Самолет протаранил колесо обозрения
Происшествия Общество
В истории с девочкой-маугли всплыли новые детали
Происшествия
Боню побили «молотком» в Белоруссии
Шоу-бизнес Другое
«Я кричал, чтобы меня взяли на рейс!»
Общество Статьи
В Японии дали неутешительный прогноз по договору с РФ
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение