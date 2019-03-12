Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников «Евровидения-2019» ей наиболее симпатичен. Об этом сообщает УНИАН во вторник, 12 марта.

Исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева

«У нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать», — пояснила она, добавив, что у нее хорошие отношения с музыкантом.

По мнению Maruv, сам фестиваль устарел и потерял актуальность. Она подчеркнула, что больше не планирует выдвигать свою кандидатуру для участия в нем, и анонсировала большой гастрольный тур по России, который запланирован на весну.

25 февраля стало известно, что певица не поедет на «Евровидение». Она не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), так как у них возникли разногласия по поводу условий участия в конкурсе. Вслед за ней от поездки на мероприятие отказались группы Freedom Jazz и Kazka.

27 февраля Украина объявила, что не будет участвовать в «Евровидении-2019», которое пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.