Maruv решила болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун (Maruv), которая должна была представлять страну на «Евровидении», но впоследствии отказалась, рассказала, за кого из участников конкурса будет болеть. Девушка будет поддерживать представителя из России Сергея Лазарева , с которым её связывает «интересная совместная история», сообщает портал Унiан.

Maruv сделала заявление во время прямого эфира в Instagram. Певица отметила, что собирается посмотреть номера всех конкурсантов, но с симпатией к Лазареву определилась уже давно.

"Понятно, из-за моего хорошего отношения к Сереже, и нас с ним классная, интересная совместная история есть, поэтому буду его поддерживать. Но, помимо этого, хочется посмотреть другие выступления, поддержать тех артистов, которые будут делать крутой перформанс и что-то интересное", — заявила артистка.

Кроме того, Maruv подчеркнула, что больше не будет участвовать в отборах на следующие «Евровидения», поскольку считает, что конкурс устарел и потерял свою актуальность.

"Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя", — резюмировала певица.

Maruv изначально должна была представлять Украину на «Евровидении-2019». Однако, кандидатура артистки была оспорена в связи с её прошедшими гастролями по городам России. В результате певица не согласилась выплачивать большие штрафы и отказалась от участия в конкурсе. Затем поехать на «Евровидение» было предложено группе Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, артисты предложение не приняли. Аналогично поступил коллектив Kazka, который занял третье место.

27 февраля Украина официально отказалась участвовать в конкурсе.