Анна Хилькевич призналась, что никогда не мечтала стать актрисой

В детстве ее мысли были заняты открытием своего дела.

Популярная актриса Анна Хилькевич вслед за многими другими звездами отечественного шоу-бизнеса начала подробно, прямо по пунктам, рассказывать о себе. Очередной пост артистки в Instagram посвящен именно этому.

Один из любопытных фактов заключается в том, что, оказывается, будущая звезда сериала «Универ» никогда не мечтала об артистической карьере и связывать свою жизнь с кино или театром не собиралась. В детстве все ее мечты крутились вокруг своего дела — Анна хотела стать бизнесвумен.

Кроме того, актриса призналась, что ей совсем не хотелось взрослеть, но при этом страшно боялась, что у нее не будет детей. Анна предполагает, что, возможно, этот страх возник из-за того, что она очень хотела иметь малышей.

По словам звезды, она тяжело переживает ссоры и конфликты, поэтому старается ни с кем не ругаться. Так же Хилькевич сообщила своим подписчикам, что она легка на подъем и верит в высшие силы.

Также актриса написала, что ее мама с самого детства вкладывала в нее мысль о том, что Анна встретит большую любовь. Так у нее сформировались жизненные приоритеты и ценность института семьи.