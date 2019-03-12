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Анна Хилькевич призналась, что никогда не мечтала стать актрисой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
В детстве ее мысли были заняты открытием своего дела.
Популярная актриса Анна Хилькевич вслед за многими другими звездами отечественного шоу-бизнеса начала подробно, прямо по пунктам, рассказывать о себе. Очередной пост артистки в Instagram посвящен именно этому.
Один из любопытных фактов заключается в том, что, оказывается, будущая звезда сериала «Универ» никогда не мечтала об артистической карьере и связывать свою жизнь с кино или театром не собиралась. В детстве все ее мечты крутились вокруг своего дела — Анна хотела стать бизнесвумен.
Кроме того, актриса призналась, что ей совсем не хотелось взрослеть, но при этом страшно боялась, что у нее не будет детей. Анна предполагает, что, возможно, этот страх возник из-за того, что она очень хотела иметь малышей.
По словам звезды, она тяжело переживает ссоры и конфликты, поэтому старается ни с кем не ругаться. Так же Хилькевич сообщила своим подписчикам, что она легка на подъем и верит в высшие силы.
Также актриса написала, что ее мама с самого детства вкладывала в нее мысль о том, что Анна встретит большую любовь. Так у нее сформировались жизненные приоритеты и ценность института семьи.
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Шоу-бизнес , Видео , Анна Хилькевич
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