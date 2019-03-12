Шнуров встал на защиту «хитрожопой» Собчак

Собчак в воскресенье разместила пост, в котором порассуждала об умении прощать и просить прощение. В ответ Мороз упрекнула оппонентку в пошлости и «моралите», на что Собчак заявила об «отвратительнейшей привычке у карликовых умов приписывать свою мелочность другим».

Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, все один «Дом два», — написал Шнуров.

Певец резюмировал, что все поступки Собчак «не со зла», а в силу ее «хитрожопости».

Дарья Мороз вышла замуж за Константина Богомолова в 2010 году, в августе 2018-го они официально развелись.