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Шнуров встал на защиту «хитрожопой» Собчак 

Lenta.ru + ещё 1 47 минут назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал разгоревшийся скандал между Ксенией Собчак и Дарьей Мороз. Стихотворение о пикировке Ксении с бывшей женой Константина Богомолова он опубликовал в своем Instagram.
Собчак в воскресенье разместила пост, в котором порассуждала об умении прощать и просить прощение. В ответ Мороз упрекнула оппонентку в пошлости и «моралите», на что Собчак заявила об «отвратительнейшей привычке у карликовых умов приписывать свою мелочность другим».
Строила любовь, а вышло, как обычно, В стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, Чтоб она ни делала, все один «Дом два», — написал Шнуров.
Певец резюмировал, что все поступки Собчак «не со зла», а в силу ее «хитрожопости».
Дарья Мороз вышла замуж за Константина Богомолова в 2010 году, в августе 2018-го они официально развелись.
21 января в одном из московских ресторанов между мужем Собчак Максимом Виторганом и Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. 8 марта пара объявила о расставании.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Дарья Мороз
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