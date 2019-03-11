Сухоруков возмущен планами Барецкого снять продолжение «Брата»

Российский актер Виктор Сухоруков , сыгравший роль Виктора Багрова в культовой дилогии Алексея Балабанова «Брат», крайне негативно оценил идею шоумена Стаса Барецкого снять третью часть фильма.

«Даже слышать об этом не хочу, не могу — и знать этих «продолжателей» не желаю. — заявил актер в беседе с журналистом издания «Вечерняя Москва». — Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю, как комментировать».

Кроме того, Сухоруков рассказал, что прочитал в прессе о том, что Барецкий якобы разговаривал с ним о возможности участия в фильме. Шоумен заявил, что Виктор сперва согласился, но потом отказался. Актер утверждает, что никаких разговоров не было и быть не могло.

«Повторяю, что я не знаю этих людей и знать не хочу. Пусть этот шоумен лучше откроет Дом моделей в тюрьме, а не фильм снимает. Кино — это искусство, а Алексей Балабанов был художником», — возмутился артист.

Ранее эту идею раскритиковал и режиссер Сергей Бодров-старший, отец исполнителя главной роли в ленте.

«Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?» — приводит слова режиссера ТАСС.

Он также заявил, что не станет сотрудничать с авторами «Брата 3» и не намерен давать им какие-либо консультации.

Продюсер фильмов «Брат» и «Брат 2» Сергей Сельянов в свою очередь заявил, что намерения шоумена создать продолжение картины являются «хамством» и «глупостью».

«Мне кажется, что это хамство, неуважение и глупость по отношению к фильму и его создателям. Возможно, Стасу стало не хватать какой-то популярности и узнаваемости, и он так решил освежить свой светлый образ. Я вообще думаю, что это все слова и болтовня», — цитирует Сельянова НСН.

Вместе с тем Сергей отметил, что пока не собирается подавать на Барецкого в суд. По его словам, он позволит шоумену сперва опозориться.

«Я даже не уверен, что мы будем на него подавать в суд, если он на самом деле решит что-то сделать. Просто опозорится и все. Мы можем дать ему такую возможность. Ну, подумаем, когда и если дойдет до дела. Много слов произносится в информационном пространстве. На каждый роток не накинешь платок», — посетовал он.

К критике затеи Барецкого также присоединился лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров , который написал музыку к блокбастерам Балабанова. По мнению 56-летнего музыканта, идея снять «Брат 3» без культового режиссера является «странной».

«Не очень понимаю зачем. Там Балабанов был, а здесь-то что?» — возмутился артист.

Однако нашлись и менее категоричные в этом вопросе деятели культуры. Так, Дмитрий Гугучкин, пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Сергея Шнурова , отметил, что коллектив может рассмотреть предложение о написании саундтрека к картине, если оно поступит.

«Сложно дать однозначный ответ. Когда дело дойдет до каких-то серьезных предложений, мы подумаем. Пока мы об этом ничего не знаем. Никто ничего не предлагал. Отвергать что-то — это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», — заявил он.

Напомним, что о намерениях скандального музыканта Барецкого снять третью часть фильма «Брат» стало известно в конце февраля. Шоумен заявил, что к созданию нового фильма также присоединится боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, который известен многочисленными проблемами с законом.

«Мы будем снимать фильм «Брат 3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, — нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», — сообщил Барецкий.

Он также рассказал, что премьера фильма должна состояться уже в следующем году. Шоумен отметил, что проект будет основан на реальных событиях.