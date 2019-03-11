«Как у козы рожки»: народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой

Алла Борисовна появилась в Кремлевском дворце в очень коротком платье черного цвета, ее образ дополнили плотные гольфы и ботфорты на высоких каблуках в тон. На плечи звезда накинула удлиненный алый пиджак.

После того, как фото с мероприятия попали в Сеть, молодежный лук Пугачевой стал предметом бурного обсуждения. Интернет-обыватели отмечали, что 69-летняя Примадонна совершила большую ошибку, выбрав наряд, открывающий ноги. Некоторым пользователям соцсетей торчащие колени Аллы Борисовны показались некрасивыми, также звезду упрекали в излишней худобе.

"Как же Пугачева страшна со своими атрозными коленками. Ножки похожи, как у козы рожки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбелейном концерте может в бикини ее увидим", "а уж Пугачевой неужели ник то не может подсказать, что стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженные ноги?", "да уж, действительно, страшнА стала, а одеваться никогда не умела, то всю молодость в балахоне пробегала, то сейчас под старость опомнилась, при молодом муженьке, стала одеваться как тинейджерка "сзади пионерка, спереди пенсионерка" ахах страх божий, возраст свой надо уважать, а не издеваться над ним…: ((", "Аллу будто эксгумировали с ближайшего кладбища. Что она — нелепа до безобразия", — рассуждал народ. Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥 Алла Пугачева произвела фурор на юбилейном концерте Леонтьева в Кремле! Подробности на @dniru🔝👆🏻 Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов #пугачева #фурор #концерт #кремль #дниру Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Мар 2019 в 10:51 PDT

Меж тем, преданные поклонники встали на защиту Примадонны. Отмечалось, что Алла Пугачева похудела из-за серьезного заболевания — сахарного диабета.