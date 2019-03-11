Вопрос о Виторгане вызвал оторопь у Собчак

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«Ты вообще не знаешь»: Собчак подняли на смех из-за Виторгана 

Дни.ру 1 час назад
Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол Ксению Собчак. Телеведущая очень смутилась.
Ксения пригласила Алексея на интервью. Звезды обсуждали актерский дебют Аграновича в фильме Михаила Идова "Юморист".
Собчак поинтересовалась у шоумена, кого еще из актеров рассматривали на главную роль.
"Миша Шац пробовался, я знаю, мне почему-то кажется, что Максим Виторган пробовался, может я ошибаюсь, не знаю, не уверен", — мялся Агранович, ожидая подтверждения от теледивы.
Ксения не торопилась с ответом. "Да я не знаю этого", — в итоге отрицательно покачала головой она. "Ты вообще не знаешь такого человека", — едко уколол собеседницу Алексей.
"Как тебе не стыдно", — обиженно опустила взгляд теледива. После она кинула в шоумена скомканную салфетку.
Отметим, что о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана известно уже давно. Поговаривали, что теледива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Более того предполагаемый любовник Ксении был бит ее ревнивым мужем.
Меж тем, официально эти слухи подтвердились только на прошлой неделе. В своих соцсетях Максим рассказал, что уже давно не проживает с пока еще женой. Он также уточнил, что делить имущество не собирается. Более того, их общего сына он будет воспитывать вместе с телеведущей.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Михаил Идов , Алексей Агранович , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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