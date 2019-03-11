Лановой оказался в больнице

Актер Василий Лановой госпитализирован в Москве, передает Пятый канал.
По предварительной информации, народный артист СССР пожаловался на ухудшение самочувствие. Подробностей о состоянии его здоровья не поступало.
24 февраля из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Василия Ланового был отменен спектакль в театре имени Вахтангова «Посвящение Еве».
В середине февраля Василия Ланового не допустили на борт самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося в Ростов-на-Дону, из-за размеров ручной клади. Артисту пришлось добираться до места назначения другим рейсом.