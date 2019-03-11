Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве госпитализирован Василий Лановой 

Рамблер 20 минут назад
Актер Василий Лановой госпитализирован в Москве, передает Пятый канал.
По предварительной информации, народный артист СССР пожаловался на ухудшение самочувствие. Подробностей о состоянии его здоровья не поступало.
24 февраля из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Василия Ланового был отменен спектакль в театре имени Вахтангова «Посвящение Еве».
В середине февраля Василия Ланового не допустили на борт самолета авиакомпании «Победа», направлявшегося в Ростов-на-Дону, из-за размеров ручной клади. Артисту пришлось добираться до места назначения другим рейсом.
Шоу-бизнес , Видео , Василий Лановой , Авиакомпания "Победа" , Москва
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Оружие Армия
Лановой оказался в больнице
Шоу-бизнес
Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
«Бросил детей ради молодухи»
Шоу-бизнес Статьи
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
США показали первый полет «Валькирии»
Армия Оружие
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение