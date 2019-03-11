Лановой оказался в больнице

В Москве госпитализирован Василий Лановой

По предварительной информации, народный артист СССР пожаловался на ухудшение самочувствие. Подробностей о состоянии его здоровья не поступало.

24 февраля из-за внезапно ухудшившегося самочувствия Василия Ланового был отменен спектакль в театре имени Вахтангова «Посвящение Еве».