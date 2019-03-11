«Бросил детей ради молодухи»

Александр Цекало женился в четвертый раз

Российский продюсер Александо Цекало сдержал свое слово и женился на молодой актрисе и модели Дарине Эрвин. Источники из окружения пары рассказали, что недавно 57-летний шоумен официально зарегистрировал отношения с 27-летней девушкой из Казахстана . Об этом сообщает «Стархит».

«Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество», — поведали друзья девушки.

По их словам, сначала Дарина хотела оставить свою фамилию (точнее псевдоним, настоящая фамилия девушки — Сапарова) — Эрвин, но потом сдалась и согласилась стать Цекало.

«Пара сейчас живет на две страны — Америку и Россию. Недавно ездили в Диснейленд-парк в Лос-Анджелесе. Кстати, у Дарины скоро намечается еще одно важное событие. Через месяц в Берлине пройдет выставка ее работ!» — добавили источники.

О романе Цекало и Эрвин стало известно в конце прошлого года. После расставания со своей третьей женой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой, продюсер начал встречаться с молодой актрисой.

Тогда же он рассказывал, что уже сделал предложение своей возлюбленной, поэтому слово «любовница» по отношению к ней он считает неуместным.

«Слово «любовница» неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер», — подчеркнул Цекало.

Отчим актрисы адвокат Аскар Мухитдинов и ее кровный отец Бахыт Сапаров раскритиковали выбор девушки, поскольку Цекало старше ее на 30 лет.

В беседе с eg.ru Сапаров признался, что уже несколько лет не общался с дочерью, но следит за ее жизнью и не одобряет брак с продюсером.

«Мне 50 лет, а Цекало — 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — возмутился отец девушки.

Ее отчим в свою очередь пожаловался, что Дарина с детства живет в США за его счет.

«У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде — фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю», — рассказал Мухитдинов.

Не в восторге от брала Эрвин с Цекало оказались и люди из окружения актрисы. Об этом журналистам рассказал один из ее приятелей Бен.

«Она очень умная девушка. Знает русский (правда, говорит с ужасным акцентом), английский и иврит. Увлекается живописью — у нее неплохо получается, есть даже своя студия», — начал Бен.

По его словам, за Дариной всегда бегали парни, но она была очень избирательна и всем отказывала.

«Некоторые буквально атаковали. Помню, один чувак по имени Джек постоянно писал ей в сети: «Испытываю головокружение от неземной красоты», «Три свидания на неделе и ни одного со мной?», «Думаю, мужчины тратят кучу денег, чтобы погулять за руку с тобой». Однако Дарина была избирательна, встречалась далеко не с каждым. Тот Джек так и остался у разбитого корыта», — вспомнил друг актрисы.

Также он рассказал о самых серьезных отношениях Дарины — на протяжении пяти лет она встречалась с немцем.

«Он известный писатель из Берлина. Отношения длились почти пять лет. Причина расставания банальная — Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев встретила русского, с которым до сих пор вместе», — продолжил Бен.

Он также заявил, что Цекало и Эрвин уже подписали необходимые документы для свадьбы в Беверли-Хиллз. Она познакомила продюсера с родителями, и те одобрили выбор дочери.